2018-11-09T04:20:38+03:00
Общество

В Кургане девушку на иномарке проучили за выброшенный на дорогу мусор

Видеозапись поступка автомобилиста из соседнего ряда попала в соцсети
Ирина КАРЕЛИНА
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Автоледи оставила свой мусор прямо на дороге. Кадр из видеоАвтоледи оставила свой мусор прямо на дороге. Кадр из видео
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Жительница Зауралья выложила в группу «Типичный Курган» во «ВКонтакте» запись с автомобильного видеорегистратора. Машины стоят на светофоре. Открывается дверь «Камри» в правом ряду, и девушка-водитель выбрасывает сверток с каким-то мусором. Через несколько секунд из автомобиля в соседнем ряду выходит мужчина и стучит в дверь иномарки. Когда она открывается, мужчина поднимает мусор и закидывает его обратно в салон.

— В Кургане водитель наказал автоледи за выброшенный на проезжую часть мусор.

Уважение таким людям, которые борются со свинством, — подписала видео Мария Шорохова.

Мужчину на видео поддержали все подписчики группы. Правда, некоторые усомнились, что он повел бы себя также круто, если бы за рулем была не женщина.

В Кургане девушку на иномарке проучили за выброшенный на дорогу мусор.Подпишись в ok.ru/region45

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