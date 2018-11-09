В Магнитогорске ищут хозяина голубя в следах губной помады

СЕГОДНЯ 04:17 2018-11-09T04:18:28+03:00

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Жительница Магнитогорска рассказала в соцсетях про свою необычную находку.

— Нашли птицу. Молодая, породистая. Видно, что с метками, — значит чья-то. Может кто-то ее ищет. Людей не боится, не улетает. Пропадет же на улице, — написала Елена Мельникова в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в «ВКонтакте».

Подписчики группы предположили, что это свадебная голубка, которая упорхнула из рук молодоженов и потерялась.

— Розовый фламинго, так вот ты какой, — пошутил Евгений Нафигов.

Да, розовая краска на перьях птицы смущает. А не вредно ли это для голубя?

— Это обычная помада. Так специально метят. Заводчики постоянно гоняют птиц, чтобы они летали, и теряют их. А потом бегают по голубятням коллег — своих ищут. Знаю, потому что у меня муж — голубевод, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда»-Челябинск» Ирина Куршева.

Горожане подсказали автору поста адрес ближайшей голубятни. Возможно, там и найдется хозяин птицы.

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