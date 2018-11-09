«Спасибо грабителям»: жительница Челябинска поблагодарила похитителей кошки за хороший уход

СЕГОДНЯ 04:17 2018-11-09T04:17:34+03:00

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Эта сумасшедшая история произошла в Челябинске с кошкой Тусей. На ее долю выпало немало переживаний. Сначала операция, а потом — похищение. Мы писали, что 4 ноября неизвестные вскрыли автомобиль на парковке у торгового комплекса. Пока хозяева ходили по магазинам, хулиганы украли из салона толстую рыжую кошку в послеоперационной попоне.

Зачем? Какие мотивы были у этого странного преступления? Ответов нет. Хозяйка объявила в соцсетях и СМИ о вознаграждении для того, кто найдет ее Тусю. История закончилась также невероятно, как и началась.

— Поздно вечером 7 ноября нам вернули нашу дорогую Тусю! — написала у себя на страничке хозяйка кошки Светлана Калашникова. — Ее оставили в переноске в подъезде дома в центре города, где ее и нашли. С ней все в порядке. Эти дни ее кормили, поили. Она чувствует себя хорошо. Спасибо грабителям, что отнеслись к ней по-человечески. И, конечно, спасибо всем небезразличным людям, которые помогали нам искать Тусю.

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