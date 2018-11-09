2018-11-09T05:46:46+03:00
Общество

Крупный парфюмерный магазин в Кургане заподозрили в торговле контрафактом

Сейчас в деле разбирается полиция и ОБЭП
Ольга АНТОНОВА
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Крупный парфюмерный магазин заподозрили в торговле контрафактом. Фото: Курган LIVE.Крупный парфюмерный магазин заподозрили в торговле контрафактом. Фото: Курган LIVE.
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С нынешней торговлей держи ухо востро! Везде обман и подделка. К такому выводу, увы, пришла жительница Зауралья. В известном парфюмерном магазине Кургана она купила туалетную воду. На яркой упаковке красовалось имя известного мирового бренда.

— Дома я распаковала коробку, обнаружила, что содержимое разлито, а флакон пуст. Решила обменять товарный брак, — вспоминает она.

Однако в магазине, куда покупательница пришла на следующий день с незадавшейся покупкой и чеком, ее встретили в штыки. Продавцы и рады были бы помочь, предложили написать заявление на обмен.

— Но администратор магазина заявила, что флаконом я купила не в их магазине. Мол, товар отличается от оригинала. «Чем же?», — спросила я. «Да всем!». Однако выяснилось, что штрих-код на моей упаковке специальное оборудоввние на кассе читает. А на указанной коробке якобы «оригинала» техника его не видит. Выходит, крупный магазин торгует фальшивкой! — возмущается покупательница.

Девушка написала заявление в полицию, Роспотребнадзор и в ОБЭП.

Настойчивая покупательница вызвала полицию. Фото: Курган LIVE.

Настойчивая покупательница вызвала полицию. Фото: Курган LIVE.

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