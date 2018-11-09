2018-11-09T07:30:49+03:00
Общество

Дмитрий Медведев включил ВСМ Челябинск — Екатеринбург в федеральный план

Но есть условие: магистраль должна строиться на деньги частных инвесторов
Ольга АНТОНОВА
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Помчим с ветерком до Екатеринбурга или нет?Помчим с ветерком до Екатеринбурга или нет?Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Предложения о финансировании строительства высокоскоростной магистрали ЧелябинскЕкатеринбург должны подготовить федеральный Минфин и Минтранс. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил включить ВСМ в комплексный инфраструктурный план.

Разработать план развития магистральной инфраструктуры поручил президент Владимир Путин в майском указе. Его пункты должны быть реализованы до конца 2024 г.

Однако,как сообщают «Ведомости», название проекта ВСМ Челябинск — Екатеринбург в плане помечено особым значком. Магистраль между городами-миллионниками возможна, если только будет построена на средства частных инвесторов. Федеральные деньги дадут, если организаторы докажут социально-экономическую эффективность этой магистрали.

Напомним, что ранее в Москве заявляли, что на нашу ВСМ нет денег. Между тем, на ВСМ Казань — Москва деньги нашлись.

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