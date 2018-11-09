2018-11-09T08:37:38+03:00
Происшествия

Поберегись! В Челябинске иномарка пробила стену супермаркета

Водитель не справился с управлением
Ольга АНТОНОВА
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Иномарка врезалась в стену супермаркета. Фото: телеграм-канал "Челябинское метро".Иномарка врезалась в стену супермаркета. Фото: телеграм-канал "Челябинское метро".
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Кадр из фильма в стиле «экшн» наблюдали вечером 8 ноября жители домов на ул. Молдавской и посетители ТРК «Фокус» и супермаркета «Магнит». Только по счастливой случайности никто не пострадал, когда на полной скорости водитель иномарки впечатался в стену «Магнита», пробив ее. На кадрах очевидцев — «нос» иномарки, застрявшей уже внутри торгового зала.

Как объяснил водитель прибывшим инспекторам ГИБДД, он не «переобул» автомобиль в зимнюю резину. На гололеде не справился с управлением и врезался в магазин. Теперь ему придется оплачивать не только ремонт авто, но компенсировать ущерб торговой сети.

А вот та же машина со стороны торгового зала. Фото: телеграм-канал "Челябинское метро".

А вот та же машина со стороны торгового зала. Фото: телеграм-канал "Челябинское метро".

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