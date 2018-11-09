2018-11-09T08:54:54+03:00
Общество

С фасада дома в центре Челябинска отвалились куски штукатурки

По чистой случайности никто не пострадал
Ольга АНТОНОВА
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Куски штукатурки упали вниз из-под козырька кровли. Фото: телеграм-канал "Челябинское метро".Куски штукатурки упали вниз из-под козырька кровли. Фото: телеграм-канал "Челябинское метро".
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На улицах нашего города нужно смотреть не только вниз, чтобы не вывихнуть ноги в выбоинах асфальта, но и наверх. Чтобы не прилетело по голове осыпающейся с фасадов штукатуркой.

Ранним утром в пятницу, 9 ноября, прохожие увидели на асфальте у дома по пр. Ленина, 54 крупные куски штукатурки. Камни рухнули вниз с большой высоты, из-под козырька кровли. К счастью, никто не пострадал: прохожих в ранний час было немного.

Фасады в исторической части Челябинска давно нуждаются в обновлении. Красивые дома в стиле «сталинского ампира» нужно капитально реставрировать. Убирать со стен ящики кондиционеров, решать вопрос с разномастным застеклением. Только тогда центр города будет выглядеть достойно.

За облик домов на гостевых маршрутах власти обещают взяться в следующем году, когда город начнет активно готовиться к саммитам ШОС и БРИКС-2020. Обещают отремонтировать фасады 232 зданий. Цена вопроса - 1,5 млрд руб.

Челябинск настолько суров, что на прогулку нужно надевать каску. Куски штукатурки на асфальте. Фото: телеграм-канал "Челябинское метро".

Челябинск настолько суров, что на прогулку нужно надевать каску. Куски штукатурки на асфальте. Фото: телеграм-канал "Челябинское метро".

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