Сотрудники ГИБДД помогали автоподставщикам зарабатывать в Челябинской области
Вскоре перед судом будут отвечать восемь человек. Половина некогда служила в ГИБДД Аши, вторая часть — гражданские. Их обвиняют в инсценировке аварий ради страховых выплат. Сотрудникам также придется ответить за превышение полномочий и служебный подлог.
У одного из обвиняемых был битый кросовер Mazda CX-7. Вместе с товарищем они подговорили водителя большегруза «Урал» инсценировать аварию. Также договорились с местными полицейскими, что те зафиксируют аварию, якобы она реально была. От страховой получили 333 000 рублей.
— По такой же схеме они инсценировали еще несколько аварий. Для этого использовали дорогие иномарки, например, LAND CRUISER PRADO и MERCEDES-BENZ E200. В страховой компании распознали попытку мошенничества и обратились в правоохранительные органы, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
За мошенничество со страховыми выплатами предусмотрен штраф или до пяти лет колонии.
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