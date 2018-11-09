2018-11-09T09:00:55+03:00
Общество

Сотрудники ГИБДД помогали автоподставщикам зарабатывать в Челябинской области

Из органов их уволили, теперь их ждет суд
Андрей АБРАМОВ
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Всех участников афер ждет суд. Фото: Мария ЛЕНЦВсех участников афер ждет суд. Фото: Мария ЛЕНЦ
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Вскоре перед судом будут отвечать восемь человек. Половина некогда служила в ГИБДД Аши, вторая часть — гражданские. Их обвиняют в инсценировке аварий ради страховых выплат. Сотрудникам также придется ответить за превышение полномочий и служебный подлог.

У одного из обвиняемых был битый кросовер Mazda CX-7. Вместе с товарищем они подговорили водителя большегруза «Урал» инсценировать аварию. Также договорились с местными полицейскими, что те зафиксируют аварию, якобы она реально была. От страховой получили 333 000 рублей.

— По такой же схеме они инсценировали еще несколько аварий. Для этого использовали дорогие иномарки, например, LAND CRUISER PRADO и MERCEDES-BENZ E200. В страховой компании распознали попытку мошенничества и обратились в правоохранительные органы, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

За мошенничество со страховыми выплатами предусмотрен штраф или до пяти лет колонии.

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