Житель Челябинска обиделся на начальника и поджег его машину
30-летний житель Челябинска некогда трудился в строительной фирме, откуда его погнали за прогулы. Сотрудник затаил обиду на начальника и решил мстить. Глубокой ночью приехал к дому экс-босса и облил его машину бензином. Кинул горящую бумажку и сбежал.
Машина серьезно выгорела. Ущерб оценили в 300 тысяч рублей — половина стоимости старенькой иномарки. Пиромана отыскали и завели на него дело за умышленный ущерб имуществу.
— Уголовное дело рассмотрит Металлургический райсуд. За поджог грозит до пяти лет колонии, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
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