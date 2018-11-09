2018-11-09T09:11:04+03:00
Происшествия

Житель Челябинска обиделся на начальника и поджег его машину

Теперь ему грозит пять лет колонии
Андрей АБРАМОВ
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Машина серьезно пострадала.Машина серьезно пострадала.
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30-летний житель Челябинска некогда трудился в строительной фирме, откуда его погнали за прогулы. Сотрудник затаил обиду на начальника и решил мстить. Глубокой ночью приехал к дому экс-босса и облил его машину бензином. Кинул горящую бумажку и сбежал.

Машина серьезно выгорела. Ущерб оценили в 300 тысяч рублей — половина стоимости старенькой иномарки. Пиромана отыскали и завели на него дело за умышленный ущерб имуществу.

— Уголовное дело рассмотрит Металлургический райсуд. За поджог грозит до пяти лет колонии, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

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