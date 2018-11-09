Житель Челябинска обиделся на начальника и поджег его машину

СЕГОДНЯ 09:11 2018-11-09T09:11:04+03:00

Теперь ему грозит пять лет колонии

Изменить размер текста: A A

30-летний житель Челябинска некогда трудился в строительной фирме, откуда его погнали за прогулы. Сотрудник затаил обиду на начальника и решил мстить. Глубокой ночью приехал к дому экс-босса и облил его машину бензином. Кинул горящую бумажку и сбежал.

Машина серьезно выгорела. Ущерб оценили в 300 тысяч рублей — половина стоимости старенькой иномарки. Пиромана отыскали и завели на него дело за умышленный ущерб имуществу.

— Уголовное дело рассмотрит Металлургический райсуд. За поджог грозит до пяти лет колонии, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06