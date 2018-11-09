Зарубил родителей топором: вместо колонии жителя Челябинской области отправят в больницу

СЕГОДНЯ 09:25 2018-11-09T09:27:11+03:00

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В Челябинском областном суде рассмотрят дело 40-летнего жителя Южноуральска. Год назад он схватил топор и забил им своих родителей-пенсионеров. Экспертиза показала: мужик не осознавал, что делает, поскольку болен шизофренией. За убийство двух человек ему грозил пожизненный срок, но в колонии он сидеть не будет.

Преступников с диагнозом суд может лишь принудительно отправить на лечение в психиатрический диспансер. По идее, срок пребывания там не ограничен. Все на усмотрение медиков. Поэтому на ближайшем заседании суд будет решать не сколько лет обвиняемому провести на зоне, а действительно ли человек невменяем и ему нужно лечение.

— Сначала его содержали в СИЗО, но по решению суда перевели в психиатрический стационар, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

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