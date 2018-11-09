О России и Западе челябинцам расскажут в педуниверситете
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет (ранее ЧГПУ) возобновляет работу открытого бесплатного лектория «Университетские субботы». Это открытый образовательный лекторий. Раз в месяц ведущие ученые университета доступно разъясняют жителям Челябинска сложные научные вопросы и погружают слушателей в академическую атмосферу. 10 ноября в вузе состоится занятие на тему «Россия и Запад: евразийский вариант постиндустриального общества».
В качестве лектора выступит доктор философских наук, профессор кафедры философии и культурологии ЮУрГГПУ Евгений Васильевич Пашинцев. Он раскроет смысл и даст социологическую формулу современному постиндустриальному обществу. Также слушателям будет представлен анализ основных характеристик будущей «евразийской» модели постиндустриального общества. «Специфика российской цивилизации и великой русской культуры позволяют сделать вывод о возможности построения в России наиболее динамичной модели современного общественного устройства», — говорится в аннотации к лекции.
Начало мероприятия в 14.30. Адрес: пр. Ленина, 69, ауд. 259.
Вход свободный для всех желающих. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте ЮУрГГПУ. Телефон для справок: 216-56-31.
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