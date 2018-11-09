Все выходные жители Челябинска будут дышать смогом
В пятницу 9 ноября начинает действовать режим НМУ — неблагоприятные метеоусловия. Стоит безветренная погода и выбросы машин и предприятий плохо рассеиваются. Над городом скапливается зловонный смог.
Прогноз синоптиков, что безветренная погода сохранится до вечера воскресенья, 11 ноября. Более точные расчеты пока сделать проблематично. Это значит, что все выходные в Челябинске будет стоять серый туман.
На время режима НМУ автовладельцам рекомендуют пользоваться общественным трансортом, а предприятиям снижать количество выбросов.
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