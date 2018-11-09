Челябинская область — лидер в УрФО по числу приемных семей

СЕГОДНЯ 12:36 2018-11-09T12:36:52+03:00

Более трех тысяч сирот Челябинской области обрели семьи за три года

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Хорошие поступки и дела нужно поддерживать. Именно потому по инициативе губернатора Бориса Дубровского в регионе работает программа по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи. Вырос размер денежной выплаты приемным родителям и опекунам. С 2017 г замещающим семьям, которые взяли на воспитание ребенка, положена единовременная выплата (100 тыс руб), субсидия на жилье или жилье из спецфонда.

Помощь властей обернулась сторицей. По итогам 2017 г в регионе сирот стало меньше более чем на 40%. Это данные аудиторов региональной Контрольно-счетной палаты. Челябинская область — лидер в УрФО по числу приемных семьей и семей, желающих принять на воспитание ребенка и по усыновлению.

— Хочется, чтобы как можно больше детей обрели семьи. Не важно, усыновление ли это, опека или замещающая семья. Главное, чтобы ребенка окружали близкие люди, чтобы он чувствовал поддержку, участие и любовь, которые дает человеку семья. Южноуральцы, которые берут под свое крыло ребенка, должны ощущать поддержку со стороны государства. Меры стимулирования будут совершенствоваться, — подчеркнул губернатор Дубровский.

Сегодня в 9423 семьях воспитываются 11 458 детей. Четыре года назад семей было 8 464. И детдомов стало на пять меньше. Сейчас действуют 50 сиротских муниципальных организаций.