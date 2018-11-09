В жилом доме в Сатке взорвался бытовой газ

СЕГОДНЯ 13:01 2018-11-09T13:01:52+03:00

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ЧП в Сатке случилось в пятницу, 9 ноября. В Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Челябинской области от дежурного ЕДДС поступило сообщение о вспышке бытового газа в квартире на первом этаже пятиэтажного дома.

Погибших нет: В результате произошедшего погибших нет. Пострадало два человека: 29-летний мужчина и женщина 25 лет. «Скорая» доставила пострадавших в городскую больницу.

Разрушений и повреждений конструкций дома нет. Причина ЧП уточняются.

Как сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» - Челябинск» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, последствия ЧП ликвидировал 21 человек и восемь единиц техники.

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