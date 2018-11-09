Родители выйдут на митинг против закрытия маленькой кадетской школы в Челябинской области

СЕГОДНЯ 14:43 2018-11-09T15:15:58+03:00

Люди уверены, что учебное заведение погибнет после увольнения директора

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В закрытом городе Озерск власти решили объединить два учебных заведения: школу № 22 в поселке Татыш и школу № 25. Директор первой при этом теряет свое рабочее место и будет уволен, рассказали газете «Комсомольская правда» — Челябинск» родители школяров.

Сегодня школа № 22, которую возглавляет Андрей Амурский, славится своими кадетским классами. Родители опасаются, что после объединения кадетское движение постепенно сойдет на нет, а многие школьники, поступившие в школу именно из-за этого, разбегутся по другим учебным заведения города.

— Хотим сохранить нашу прекрасную школу и ее кадетское движение, но, видимо, это кому-то не выгодно, — замечают родители и собираются выйти на митинг в центр Озерска 10 ноября.

В администрации города говорят, что реорганизация — вынужденная мера. На данный момент из-за малого количества учащихся 22-я школа недополучает финансирование, необходимое на выплату заработной платы учителям.

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