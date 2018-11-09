В Челябинске приостановлена работа одного из крупнейших загрязнителей воздуха

СЕГОДНЯ 18:13 2018-11-09T18:13:45+03:00

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Вся химия - наша. Формальдегид, фенол, сероводород и фторид водорода выбрасывает в атмосферу челябинское предприятие ООО «Завод ТЕХНО». Предприятие выпускает каменную вату — это тепло- и звукоизоляция. К слову, завод входит в Топ-10 крупнейших загрязнителей города. Предприятие расположено в Калининском районе. Сейчас его деятельность приостановлена.

— Приостановлено действие разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух для филиала ООО «Завод ТЕХНО» в Челябинске в связи с нарушением условий разрешения на выбросы, а именно превышением нормативов предельно допустимых выбросов, — сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в Управлении Росприроднадзора по Челябинской области. Завод превысил предельно допустимую концентрацию по выбросу формальдегида.

Кстати, все выходные горожанам предстоит дышать смогом. В Челябинске установилась сухая безветренная погода. Выбросы заводов и автомобилей плохо рассеиваются. Если есть возможность уехать из города на природу, уезжайте. Природоохранные органы просят автомобилистов воздержаться от поездок на машинах, чтобы не усугублять ситуацию.

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