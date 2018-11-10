2018-11-10T08:09:04+03:00
Происшествия

В Москве задержан челябинский бизнесмен, подозреваемый в мошенничестве на 30 млн рублей

Его доставили в Челябинск и заключили под стражу
Валентина ВАГАНОВА
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Долгое время мошенник скрывался от спецслужб в Москве.Долгое время мошенник скрывался от спецслужб в Москве.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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УМВД России по Челябинску расследует уголовное дело на известного челябинского предпринимателя. 57-летнего бизнесмена подозревают в хищении 30 миллионов рублей, полученных в качестве займов от физических и юридических лиц.

Долгое время мошенник скрывался от спецслужб в Москве. Но на днях его задержали. Бизнесмена доставили в Челябинск и заключили под стражу на два месяца.

— Подозреваемому предъявлено обвинение в совершении преступления по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Максимальное наказание по ней — лишение свободы до шести лет со штрафом до восьмидесяти тысяч рублей, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в ГУ МВД России по Челябинской области.

В СМИ появилась информация, что речь идет о крупном бизнесмене Павле Вибе, одного из самых известных предпринимателей в 1990-х годах. Он создал мясной бренд «Вюрст». В 2005 году Вибе стал вице-губернатором Иркутской области по управлению имуществом и региональными ресурсами. Но пробыл в этой должности всего год. Позже стало известно, что на него возбудили уголовное дело о нанесении ущерба бюджету Иркутской области.

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