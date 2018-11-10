Посетителей крупного ТРК Челябинска перепугал сильный хлопок в торговом зале

СЕГОДНЯ 08:36 2018-11-10T08:38:07+03:00

Изменить размер текста: A A

На втором этаже торгово-развлекательного комплекса «Родник» днем 9 ноября раздался хлопок. Он был настолько отчетливый и громкий, что перепугал посетителей на всем этаже.

К месту тут же прибежали охранники. Территорию, где произошел хлопок, быстро оцепили.

Оказалось, что сотрудников и посетителей комплекса переполошили подростки. Они бросили в мусорку петарду, чтобы попугать народ. Но парни сами не ожидали, что будет так громко и скорее удрали.

— Одного подростка задержала служба безопасности торгового комплекса и вызвала сотрудников полиции. Его доставили в отдел полиции «Центральный» для выяснения всех обстоятельств, вызвали родителей. Никто из посетителей комплекса не пострадал, эвакуация не потребовалась, — рассказали в пресс-службе городского управления МВД.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.