2018-11-10T10:07:30+03:00
Общество

В Челябинской области дорожники положили асфальт на снежную кашу

Местные жители возмущены таким дорожным ремонтом
Валентина ВАГАНОВА
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Видео посмотрели уже больше 100 тысяч человек.Видео посмотрели уже больше 100 тысяч человек.
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В соцсетях появилось видео, как в Златоусте ремонтируют дорогу в совсем неподходящую для этого погоду. У него уже больше 100 тысяч просмотров.

На мосту по улице Аносова кладут асфальт, несмотря на мокрый снег, лужи и грязь. Пользователи соцсетей возмутились такой ситуацией, опасаясь, что покрытие продержится совсем недолго.

— Рабочие кладут асфальт в крайне сырую погоду, на улицах уже осел снег. Плюс кладка асфальта идет без использования специальной техники: нет ни асфальтоукладчика, ни катка, — рассказали авторы видео.

В комментариях пользователи иронизируют: «Самое лучше время года, когда надо класть асфальт».

По словам местных жителей, укладку асфальта в сырую и даже в снежную погоду они видят в городе уже не первый раз.

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В Златоусте кладут асфальт в сырую погоду.
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