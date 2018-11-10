В Челябинской области дорожники положили асфальт на снежную кашу
В соцсетях появилось видео, как в Златоусте ремонтируют дорогу в совсем неподходящую для этого погоду. У него уже больше 100 тысяч просмотров.
На мосту по улице Аносова кладут асфальт, несмотря на мокрый снег, лужи и грязь. Пользователи соцсетей возмутились такой ситуацией, опасаясь, что покрытие продержится совсем недолго.
— Рабочие кладут асфальт в крайне сырую погоду, на улицах уже осел снег. Плюс кладка асфальта идет без использования специальной техники: нет ни асфальтоукладчика, ни катка, — рассказали авторы видео.
В комментариях пользователи иронизируют: «Самое лучше время года, когда надо класть асфальт».
По словам местных жителей, укладку асфальта в сырую и даже в снежную погоду они видят в городе уже не первый раз.
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