Примчались три «скорых»: в Челябинске произошла массовая авария

СЕГОДНЯ 10:53 2018-11-10T10:53:12+03:00

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На Свердловском проспекте вечером, 9 ноября, столкнулись три автомобиля: две иномарки и ВАЗ. На место аварии примчались три бригады скорой помощи, пожарные и госавтоинспекция.

— Женщину не пропустил на Индивидуальную, ее вытаскивали из машины, два ребенка живы, здоровы, про виновника не в курсе. Вроде еще кого-то цепанули, — рассказал очевидец в группе «ЧП | ДТП Челябинск» во «ВКонтакте».

Информацию о происшествии уточнили в городском ГИБДД.

— Авария произошла возле дома №1 по улице Индивидуальная. Столкнулись Chevrolet и Toyota RAV 4, после чего Toyota отбросило на ВАЗ. Пострадали женщина из Chevrolet и ее 10-летний ребенок, — добавили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Челябинска.

Состояние пострадавшей пока неизвестно, а вот ее ребенок сидел в автокресле и благодаря этому серьезно не пострадал — получил травму коленки.

В соцсетях свидетели ДТП пишут, что его мама тоже не получила серьезных травм.

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