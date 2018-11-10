Примчались три «скорых»: в Челябинске произошла массовая авария
На Свердловском проспекте вечером, 9 ноября, столкнулись три автомобиля: две иномарки и ВАЗ. На место аварии примчались три бригады скорой помощи, пожарные и госавтоинспекция.
— Женщину не пропустил на Индивидуальную, ее вытаскивали из машины, два ребенка живы, здоровы, про виновника не в курсе. Вроде еще кого-то цепанули, — рассказал очевидец в группе «ЧП | ДТП Челябинск» во «ВКонтакте».
Информацию о происшествии уточнили в городском ГИБДД.
— Авария произошла возле дома №1 по улице Индивидуальная. Столкнулись Chevrolet и Toyota RAV 4, после чего Toyota отбросило на ВАЗ. Пострадали женщина из Chevrolet и ее 10-летний ребенок, — добавили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Челябинска.
Состояние пострадавшей пока неизвестно, а вот ее ребенок сидел в автокресле и благодаря этому серьезно не пострадал — получил травму коленки.
В соцсетях свидетели ДТП пишут, что его мама тоже не получила серьезных травм.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351) 265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06.