2018-11-10T12:10:13+03:00
Общество

Дикий заяц в центре Челябинска удивил горожан

Его заметили возле публичной библиотеки [фото]
Валентина ВАГАНОВА
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Скорее всего, заяц прибежал из городского бора. Фото: группа во «ВКонтакте» «Типичный Челябинск».Скорее всего, заяц прибежал из городского бора. Фото: группа во «ВКонтакте» «Типичный Челябинск».
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Ушастый серый зверек «попался» в объектив челябинцев в пятницу, 9 ноября. Он бегал за публичной библиотекой в центре города.

В соцсетях челябинцы в шутку предположили, зачем заяц пришел из леса в город.

— Может, за знаниями прибежал в библиотеку, — написала Елена.

— Он решил переехать из глубинки в город, — пошутил Дмитрий.

— Может, это мартовский заяц и он ищет тут Алису? — добавил Джалиль.

Зоозащитник Карен Даллакян подтвердил, на фото действительно дикий заяц. Скорее всего, он прибежал из городского бора.

— Зайцы редко болеют бешенством, поэтому опасности зверек не представляет. Но он может создать аварийную ситуацию, если за ним погонится собака, рядом же проспект Ленина. Нужно его поймать и вернуть в бор, — объяснил Карен Даллакян.

Специалисты отдела по надзору за дикими животными пообещали организовать отлов зайца.

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