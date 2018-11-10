Из аэропорта Челябинска пустили прямые рейсы в Китай
Теперь южноуральцы смогут прямым рейсом улететь из Челябинска в Китай. 9 ноября из челябинского аэропорта вылетел первый самолет в Хайнань — китайский курортный остров. Пассажиры скупили на него почти все билеты.
Перевозчиком выступила авиакомпания «ИрАэро». Пока лайнеры будут отправляться в Китай раз в неделю — по пятницам.
— Дальнейшее расписание будет зависеть от спроса на новое туристическое направление, — рассказали в пресс-службе челябинского аэропорта.
Полеты осуществляются на самолетах-гигантах Boeing-777-200ER. Они вмещают почти четыре сотни пассажиров. Время в пути составляет 6 часов 50 минут.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351) 265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06.