2018-11-10T13:44:48+03:00
Общество

Из аэропорта Челябинска пустили прямые рейсы в Китай

Самолеты будут вылетать и прилетать по пятницам
Валентина ВАГАНОВА
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Время в пути составит почти семь часов.Время в пути составит почти семь часов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Теперь южноуральцы смогут прямым рейсом улететь из Челябинска в Китай. 9 ноября из челябинского аэропорта вылетел первый самолет в Хайнань — китайский курортный остров. Пассажиры скупили на него почти все билеты.

Перевозчиком выступила авиакомпания «ИрАэро». Пока лайнеры будут отправляться в Китай раз в неделю — по пятницам.

— Дальнейшее расписание будет зависеть от спроса на новое туристическое направление, — рассказали в пресс-службе челябинского аэропорта.

Полеты осуществляются на самолетах-гигантах Boeing-777-200ER. Они вмещают почти четыре сотни пассажиров. Время в пути составляет 6 часов 50 минут.

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