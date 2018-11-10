2018-11-10T15:17:38+03:00
Общество

В Челябинской области выросло число заболевших пневмонией

Советы специалистов, как не заразиться
Валентина ВАГАНОВА
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Больше всего случаев заболевания среди взрослых, подростков и школьников.Больше всего случаев заболевания среди взрослых, подростков и школьников.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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С сентября на Южном Урале растет заболеваемость внебольничными пневмониями. Рост заболеваемости отмечен как среди взрослых, так и среди детей, причем больше всего болеют школьники и подростки. Количество заболевших уже на четверть превысило среднемноголетний уровень.

— В октябре зарегистрировано 52 случая на 100 тысяч населения. Это выше аналогичного периода прошлого года на 31% и среднемноголетнего уровня на 27%. Регистрируются заносы инфекционного заболевания в детские образовательные коллективы. По каждому случаю организуются профилактические мероприятия в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, — рассказали в Роспотребнадзоре Челябинской области.

Как защититься от пневмонии:

— тщательно мойте руки перед едой, особенно после улицы и после пользования общими предметами;

— чаще проветривайте помещения, регулярно проводите влажную уборку с моющими и дезинфицирующими средствами;

— избегайте контакта с больными;

— сделайте прививку от гриппа, пневмококковой и гемофильной инфекций.

Если все-таки заболели, сидите дома, чтобы не заразить других.

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