«Царские персоны в Челябинске»: горожане сняли на видео карету, движущуюся в потоке маршруток и иномарок

СЕГОДНЯ 17:05 2018-11-10T17:08:43+03:00

В соцсетяж горожане предположили, что это свадебная карета. Фото: кадр с видео.

Забавный ролик посмотрели уже больше 9 тысяч человек

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Роскошная кованая карета, запряженная белой лошадью, неспешно движется в автомобильном потоке. Проезжает автобусные остановки, возле которых «еле живые» пазики собирают народ. Прохожие провожают ее долгим взглядом. А автомобилисты сигналят, чтобы пошевеливалась.

Один из водителей снял нетипичный для города транспорт на видео, наложил музыку и выложил в соцсети. Ролик получился забавным и собрал уже больше 9 тысяч просмотров.

— Царские персоны в Челябинске, — подписал автор видео.

В комментариях челябинцы предположили, что в карете едут жених с невестой.

— Видел их на Братьев Кашириных, прикольно, — написал Максим.

Однако пользователи заметили, что так передвигаться по городу холодно, и как бы молодожены не слегли после свадьбы с температурой.

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