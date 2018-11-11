2018-11-11T07:27:20+03:00
Общество

На известного бьюти-блогера Андрея Петрова напали в магазине в Челябинске

Он обратился в полицию
Андрей АБРАМОВ
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Так выглядит Андрей Петров, на которого напали в магазине в Челябинске.Так выглядит Андрей Петров, на которого напали в магазине в Челябинске.Фото: Из личного архива героя публикации
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В Челябинск приехал визажист Андрей Петров. Он ведет популярный аккаунт в «Инстаграме» о красоте. Южноуральский магазин косметики пригласил его к себе на рекламную акцию. Визит в суровый Челябинск, по слова бьюти-блогера, закончился скандалом, нападением и заявлением в полицию.

— Магазин нарушил условия сотрудничества, когда, не согласовав со мной, начал вымогать у зрителей покупку косметики взамен фото со мной. Хотя фото со мной должен был получить каждый бесплатно. Я устроил им там скандал, после чего ушел из магазина. Пока ожидал такси, ко мне подбежали охранники и меня скрутили, перед этим пытаясь надеть на меня наручники.

Момент как Петрова тащат обратно в магазин попал на видео. Визажист рассказал, что деньги — 100 тысяч рублей — вернул, а после этого отправился снимать побои и писать заявление в полицию. Фотографию обращения в органы он также выложил у себя на странице.

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andrewpetrov1andrewpetrov1
Видео задержания
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