2018-11-11T10:58:58+03:00
Общество

Рейс Челябинск-Сочи будет летать три раза в неделю

С собой разрешат бесплатно провести комплект горнолыжного снаряжения
Андрей АБРАМОВ
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Из Челябинска к горнолыжным курортам Сочи отправляют новый рейс. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИНИз Челябинска к горнолыжным курортам Сочи отправляют новый рейс. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Три раза в неделю будут летать рейсы «Аэрофлота» из Челябинска в Сочи. Сейчас самолеты отправляются в понедельник и пятницу, а с 3 января 2019 буду вылеты по четвергам. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Перевозчик надеется, что горнолыжные курорты Сочи сподвигнут южноуральцев летать чаще. Цена билетов начинается от 6 500 руб. Сюда входит не только багаж, но и право провести комплект горнолыжного снаряжения до 23 кило. Дополнительные рейс в четверг планируется убрать в конце марта.

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