Житель многоквартирного дома превратил газон в парковку за колючей проволокой в Челябинске

СЕГОДНЯ 11:08 2018-11-11T11:08:50+03:00

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Кадр сделали в одном из дворов Тракторозаводского района Челябинска. Житель старой двухэтажки оборудовал у под окнами персональную парковку для своей Nexia. Сварил кривой забор и добавил колючую проволоку сверху.

— Вопиющий акт эгоизма. Никакой культуры у человека, — пишут в комментариях пользоатели.

— Да ладно вам, так бы там просто был грязь и косая лавочка, а так хоть один человек счастлив.

— Если в вашем дворе подобная ситуация и она вас не устраивает — необходимо созвать собрание собственников дома и решить судьбу территории, — объяснил руководитель челябинского движения «Гражданский патруль» Семен Воронин.

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