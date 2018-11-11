Житель многоквартирного дома превратил газон в парковку за колючей проволокой в Челябинске
Кадр сделали в одном из дворов Тракторозаводского района Челябинска. Житель старой двухэтажки оборудовал у под окнами персональную парковку для своей Nexia. Сварил кривой забор и добавил колючую проволоку сверху.
— Вопиющий акт эгоизма. Никакой культуры у человека, — пишут в комментариях пользоатели.
— Да ладно вам, так бы там просто был грязь и косая лавочка, а так хоть один человек счастлив.
— Если в вашем дворе подобная ситуация и она вас не устраивает — необходимо созвать собрание собственников дома и решить судьбу территории, — объяснил руководитель челябинского движения «Гражданский патруль» Семен Воронин.
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