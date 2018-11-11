Штормовой ветер ждут в понедельник в Челябинской области

СЕГОДНЯ 14:59 2018-11-11T15:00:16+03:00

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МЧС опубликовало экстренное предупреждение. Синоптики предвещают штормовой ветер на понедельник, 12 ноября. Скорость порывов может достигать 21 метра в секунду.

— Повышается вероятность возникновения ЧС на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев, — предупреждают в ГУ МЧС по Челябинской области.

Отметим, что на предстоящей неделе холода в Челябинской области немного отступят. Днем температура будет в районе -5, а иногда даже прогреется до нуля. Ночью до -10 и теплее. Снег ожидается только к следующим выходным.

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