Общежитие загорелось в Челябинске
В Челябинске произошел пожар в общежитии на Салютной, 23. Судя по кадрам очевидцев, что-то горело в коридоре. Дым валил из окон предпоследнего этажа. На место оперативно прибыли пожарные и ликвидировали возгорание.
В здании началось сильное задымление. Жители комнат спасались от гари, выйдя на общий балкон, который по идее предназначен для эвакуации в случае ЧП.
В комментариях в соцсетях пользователи отмечают, что пожар в этом доме никого не должен удивлять.
— Общаги на Салютной пользуются дурной славой. Не самый приятный контингент, внутри жутко, все обшарпано. Пожары там бывают часто, — пишет Наталья.
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