Общежитие загорелось в Челябинске

СЕГОДНЯ 15:18 2018-11-11T15:18:18+03:00

Пожар в общежитии на Салютной, 23.

На место примчались несколько пожарных расчетов

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В Челябинске произошел пожар в общежитии на Салютной, 23. Судя по кадрам очевидцев, что-то горело в коридоре. Дым валил из окон предпоследнего этажа. На место оперативно прибыли пожарные и ликвидировали возгорание.

В здании началось сильное задымление. Жители комнат спасались от гари, выйдя на общий балкон, который по идее предназначен для эвакуации в случае ЧП.

В комментариях в соцсетях пользователи отмечают, что пожар в этом доме никого не должен удивлять.

— Общаги на Салютной пользуются дурной славой. Не самый приятный контингент, внутри жутко, все обшарпано. Пожары там бывают часто, — пишет Наталья.

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