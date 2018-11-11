2018-11-11T15:18:18+03:00
Происшествия

Общежитие загорелось в Челябинске

На место примчались несколько пожарных расчетов
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Пожар в общежитии на Салютной, 23.Пожар в общежитии на Салютной, 23.
Изменить размер текста:

В Челябинске произошел пожар в общежитии на Салютной, 23. Судя по кадрам очевидцев, что-то горело в коридоре. Дым валил из окон предпоследнего этажа. На место оперативно прибыли пожарные и ликвидировали возгорание.

В здании началось сильное задымление. Жители комнат спасались от гари, выйдя на общий балкон, который по идее предназначен для эвакуации в случае ЧП.

В комментариях в соцсетях пользователи отмечают, что пожар в этом доме никого не должен удивлять.

— Общаги на Салютной пользуются дурной славой. Не самый приятный контингент, внутри жутко, все обшарпано. Пожары там бывают часто, — пишет Наталья.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Штормовой ветер ждут в понедельник в Челябинской области
Житель многоквартирного дома превратил газон в парковку за колючей проволокой в Челябинске
Рейс Челябинск-Сочи будет летать три раза в неделю
На известного бьюти-блогера Андрея Петрова напали в магазине в Челябинске
«Царские персоны в Челябинске»: горожане сняли на видео карету, движущуюся в потоке маршруток и иномарок
Житель Челябинска обнаружил в тушенке кусок коровьей щеки
В Челябинской области выросло число заболевших пневмонией
Из аэропорта Челябинска пустили прямые рейсы в Китай
Дикий заяц в центре Челябинска удивил горожан
Примчались три «скорых»: в Челябинске произошла массовая авария
В Челябинской области дорожники положили асфальт на снежную кашу
Посетителей крупного ТРК Челябинска перепугал сильный хлопок в торговом зале
В Москве задержан челябинский бизнесмен, подозреваемый в мошенничестве на 30 млн рублей
Ни чайку попить, ни оправиться. В Магнитогорске в квартирах закрывают канализацию
«Меня бережет». В челябинском районе «Академ Риверсайд» открылся участковый пункт полиции
В Челябинске приостановлена работа одного из крупнейших загрязнителей воздуха
Родители выйдут на митинг против закрытия маленькой кадетской школы в Челябинской области
В жилом доме в Сатке взорвался бытовой газ
Челябинская область — лидер в УрФО по числу приемных семей
Все выходные жители Челябинска будут дышать смогом
О России и Западе челябинцам расскажут в педуниверситете
Зарубил родителей топором: вместо колонии жителя Челябинской области отправят в больницу
Житель Челябинска обиделся на начальника и поджег его машину
Сотрудники ГИБДД помогали автоподставщикам зарабатывать в Челябинской области
С фасада дома в центре Челябинска отвалились куски штукатурки
Поберегись! В Челябинске иномарка пробила стену супермаркета
Дмитрий Медведев включил ВСМ Челябинск — Екатеринбург в федеральный план