МЧС прокомментировало взрыв на предприятии в Челябинске
На кондитерском заводе Mirel в Курчатовском районе Челябинска на выходных произошел мощный хлопок. По словам очевидцев, взорвалась одна из газовых плит. Взрывной волной в цехе выбило стекла. Сотрудники перекрыли газ и экстренно эвакуировались из помещения.
ЧП произошло около 19 часов в субботу, 10 ноября.
В МЧС прокомментировали случившееся.
— На предприятии произошла вспышка газовоздушной смеси. Разрушений нет, только разбилось стекло у одного из окон. Дальнейшего возгорания не было, из сотрудников никто не пострадал, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
После проверки оборудования работа на производстве была восстановлена.
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