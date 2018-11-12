МЧС прокомментировало взрыв на предприятии в Челябинске

СЕГОДНЯ 05:26 2018-11-12T05:36:28+03:00

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На кондитерском заводе Mirel в Курчатовском районе Челябинска на выходных произошел мощный хлопок. По словам очевидцев, взорвалась одна из газовых плит. Взрывной волной в цехе выбило стекла. Сотрудники перекрыли газ и экстренно эвакуировались из помещения.

ЧП произошло около 19 часов в субботу, 10 ноября.

В МЧС прокомментировали случившееся.

— На предприятии произошла вспышка газовоздушной смеси. Разрушений нет, только разбилось стекло у одного из окон. Дальнейшего возгорания не было, из сотрудников никто не пострадал, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

После проверки оборудования работа на производстве была восстановлена.

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