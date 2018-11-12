2018-11-12T05:33:05+03:00
Общество

В Челябинской области пешеходы специально бросаются под машины

Автомобилисты утверждают, что это аферисты хотят выудить у них деньги
Ирина КАРЕЛИНА
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Кто виноват - пешеход или автомобилист - разберется суд.Кто виноват - пешеход или автомобилист - разберется суд.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Жительница Челябинской области считает, что в ее автомобиль намеренно врезались пешеходы.

— На дорогах появились пешеходы-аферисты. В моем случае это молодая пара: девушка и парень. Во время завершения работы зеленого сигнала для пешеходов они кидаются в передние двери машины в тот момент, когда она начинает движение. Сейчас эти люди вымогают у меня моральный ущерб. В ГАИ установлено, что ущерба здоровью нет. Но они собирают липовые справки в больнице, — написала в группе «Черное&Белое Магнитогорск» Лариса Магасумова.

Однако, есть мнение и другой стороны конфликта. Мама девушки-пешехода утверждает, что водитель откупилась у гаишников, а перед дочкой даже не извинилась.

Участники группы во мнениях разделились. В данногм случае степень виновности автомобилиста и пешехода определит суд. Однако, местные водители утверждают, что пешеходы-аферисты действительно существуют.

— Мне однажды специально под колеса кинулись, денег хотели, — написала Светлана Калинина.

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