В Челябинской области пытались поджечь витрину с хоккеистом Дацюком
Ночью 11 ноября неизвестные пытались поджечь спортивный магазин в Магнитогорске.
— Злоумышленники разбили стекла, облили витрину горючей смесью и пытались поджечь. Возгорание предотвратили оперативно прибившие службы частной охраны. Граждане, просим поделиться любой известной информацией по данному происшествию, — написали сотрудники магазина в группе «Черное&Белое Магнитогорск».
Подписчики группы считают, что это могли быть конкуренты по торговле. Или рассерженные покупатели.
— А, может, Дацюк, изображенный на витрине, им не угодил, — предположила Ольга Милявская.
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