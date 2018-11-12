В Челябинской области пытались поджечь витрину с хоккеистом Дацюком

СЕГОДНЯ 05:51 2018-11-12T05:52:05+03:00

Неизвестные разбили или облили горючей смесью витрину с хоккеистом. Фото: vk.com/magnitkacity

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Ночью 11 ноября неизвестные пытались поджечь спортивный магазин в Магнитогорске.

— Злоумышленники разбили стекла, облили витрину горючей смесью и пытались поджечь. Возгорание предотвратили оперативно прибившие службы частной охраны. Граждане, просим поделиться любой известной информацией по данному происшествию, — написали сотрудники магазина в группе «Черное&Белое Магнитогорск».

Подписчики группы считают, что это могли быть конкуренты по торговле. Или рассерженные покупатели.

— А, может, Дацюк, изображенный на витрине, им не угодил, — предположила Ольга Милявская.

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