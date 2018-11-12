2018-11-12T06:50:10+03:00
Общество

В Челябинскую область на несколько дней придет потепление

Воздух прогреется до +3 градусов
Валентина ВАГАНОВА
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Тепло простоит с 14 по 15 ноября.Тепло простоит с 14 по 15 ноября.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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На этой неделе погода побалует южноуральцев теплом. В среду днем, 14 ноября, столбик термометра поднимется до 0 градусов. А в четверг, 15 ноября, ожидается от 0 до +3 градусов. При этом синоптики обещают солнечную погоду без осадков. Такой прогноз дает сервис «Яндекс. Погода».

Вечером температура опустится до -8 градусов. В пятницу, 16 ноября, термометр покажет 0 градусов, пойдет снег. На выходных снова похолодает, вернутся ночные заморозки. Тоже ожидается снег.

Сегодня, 12 ноября, будет от - 3 до -12, синоптики предвещают штормовой ветер. Скорость порывов может достигать 21 метра в секунду. Экстренные службы приведены в повышенную готовность.

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