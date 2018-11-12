На известном музыкальном канале показали клип о магнитогорском ОМОНе

СЕГОДНЯ 07:44 2018-11-12T07:47:45+03:00

Андрей Рябцев написал песню еще в 2005 году. Фото: кадр из видео.

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Клип на песню южноуральца Андрея Рябцева «Магнитогорский ОМОН» показали в эфире телеканала «Шансон ТВ». Видео вышло в программе «О чем поет страна» и его увидели миллионы зрителей.

Житель Челябинской области Андрей Рябцев написал песню еще в 2005 году, а клип презентовал на Youtube в июле этого года.

— Вышел наш новый клип, посвященный 25-летию со дня образования ОМОН в Магнитогорске. Спустя 13 лет решил реанимировать свою песню. Аранжировку делал мой давний друг Алексей Бакланов, — написал автор к своему клипу на Youtube.

Съемки шли на крыше одного из магнитогорских офис-центров. В клипе использованы видеоматериалы из архива Магнитогорского ОМОНа.

СПРАВКА «КП»

В рамках проекта «О чем поет страна» на «Шансон ТВ» любой желающий может загрузить клип на песню собственного сочинения, и если он пройдет отбор, то его покажут в эфире ТВ.

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