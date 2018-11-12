На известном музыкальном канале показали клип о магнитогорском ОМОНе
Клип на песню южноуральца Андрея Рябцева «Магнитогорский ОМОН» показали в эфире телеканала «Шансон ТВ». Видео вышло в программе «О чем поет страна» и его увидели миллионы зрителей.
Житель Челябинской области Андрей Рябцев написал песню еще в 2005 году, а клип презентовал на Youtube в июле этого года.
— Вышел наш новый клип, посвященный 25-летию со дня образования ОМОН в Магнитогорске. Спустя 13 лет решил реанимировать свою песню. Аранжировку делал мой давний друг Алексей Бакланов, — написал автор к своему клипу на Youtube.
Съемки шли на крыше одного из магнитогорских офис-центров. В клипе использованы видеоматериалы из архива Магнитогорского ОМОНа.
СПРАВКА «КП»
В рамках проекта «О чем поет страна» на «Шансон ТВ» любой желающий может загрузить клип на песню собственного сочинения, и если он пройдет отбор, то его покажут в эфире ТВ.
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Клип Андрея Рябцева "Магнитогорский ОМОН".Дорогие друзья!!! Вышел наш новый клип посвящённый 25 летию со дня образования ОМОН в городе Магнитогорске, песню я написал ещё в далёком 2005 году для наших ребят. И спустя 13 лет решил её реанимировать, аранжировку делал мой давний длуг Алексей Бакланов. Хочу сказать большое спасибо руководству МЭКа за то, что безвозмездно предоставили крышу для съёмок, руководству Магнитогорского ОМОНа за видеоматериал и поддержку, руководство отдела полиции "Орджоникидзевский", оператору и монтажёру, ну и конечно музыкантам: Дмитрию Захарову, Алексею Бакланову, Андрею Шабалину... Я надеюсь наши труды Вам понравятся!!!