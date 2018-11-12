2018-11-12T07:47:45+03:00
Общество

На известном музыкальном канале показали клип о магнитогорском ОМОНе

Его увидели миллионы зрителей [видео]
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Андрей Рябцев написал песню еще в 2005 году. Фото: кадр из видео.Андрей Рябцев написал песню еще в 2005 году. Фото: кадр из видео.
Изменить размер текста:

Клип на песню южноуральца Андрея Рябцева «Магнитогорский ОМОН» показали в эфире телеканала «Шансон ТВ». Видео вышло в программе «О чем поет страна» и его увидели миллионы зрителей.

Житель Челябинской области Андрей Рябцев написал песню еще в 2005 году, а клип презентовал на Youtube в июле этого года.

— Вышел наш новый клип, посвященный 25-летию со дня образования ОМОН в Магнитогорске. Спустя 13 лет решил реанимировать свою песню. Аранжировку делал мой давний друг Алексей Бакланов, — написал автор к своему клипу на Youtube.

Съемки шли на крыше одного из магнитогорских офис-центров. В клипе использованы видеоматериалы из архива Магнитогорского ОМОНа.

СПРАВКА «КП»

В рамках проекта «О чем поет страна» на «Шансон ТВ» любой желающий может загрузить клип на песню собственного сочинения, и если он пройдет отбор, то его покажут в эфире ТВ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Клип Андрея Рябцева "Магнитогорский ОМОН".Дорогие друзья!!! Вышел наш новый клип посвящённый 25 летию со дня образования ОМОН в городе Магнитогорске, песню я написал ещё в далёком 2005 году для наших ребят. И спустя 13 лет решил её реанимировать, аранжировку делал мой давний длуг Алексей Бакланов. Хочу сказать большое спасибо руководству МЭКа за то, что безвозмездно предоставили крышу для съёмок, руководству Магнитогорского ОМОНа за видеоматериал и поддержку, руководство отдела полиции "Орджоникидзевский", оператору и монтажёру, ну и конечно музыкантам: Дмитрию Захарову, Алексею Бакланову, Андрею Шабалину... Я надеюсь наши труды Вам понравятся!!!

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Началось голосование за новое имя аэропорта Челябинска
Жителя Магнитогорска убил лист фанеры, упавший с недостроя
В мэрии назвали причину, по которой произошел «взрыв» на кондитерской фабрике
В Челябинске на трех оживленных перекрестках отключили светофоры
Евгений Тефтелев прокомментировал свою возможную отставку
В Магнитогорске встали городские куранты
Двух детей госпитализировали после пожара в общежитии Челябинска
В Челябинскую область на несколько дней придет потепление
Мода сезона «Осень-2018»: в Челябинской области молодежь ходит по улице в пушистых тапочках
В Челябинской области пытались поджечь витрину с хоккеистом Дацюком
В Челябинской области пешеходы специально бросаются под машины
МЧС прокомментировало взрыв на предприятии в Челябинске
Общежитие загорелось в Челябинске
Штормовой ветер ждут в понедельник в Челябинской области
Житель многоквартирного дома превратил газон в парковку за колючей проволокой в Челябинске
Рейс Челябинск-Сочи будет летать три раза в неделю
На известного бьюти-блогера Андрея Петрова напали в магазине в Челябинске
«Царские персоны в Челябинске»: горожане сняли на видео карету, движущуюся в потоке маршруток и иномарок
Житель Челябинска обнаружил в тушенке кусок коровьей щеки
В Челябинской области выросло число заболевших пневмонией