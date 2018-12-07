Двух детей госпитализировали после пожара в общежитии Челябинска

СЕГОДНЯ 04:14 2018-12-07T04:14:26+03:00

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В Челябинске днем, 11 ноября, произошел пожар в общежитии на Салютной, 23. Дым валил из окон предпоследнего этажа. Как позже выяснилось, между десятым и одиннадцатым этажами вспыхнул мусор.

Из здания экстренно эвакуировали 23 человека, четверо из них — дети.

— Погибших нет, пострадали двухлетняя и двенадцатилетняя девочки. Их госпитализирована в ДКБ, с подозрением на отравление продуктами горения. Состояние удовлетворительное, — рассказали в пресс-службе Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска

Пожар тушили час. На место происшествия выезжали сотрудники нескольких спецслужб, всего 71 человек и 21 единица техники.

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