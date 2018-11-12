Двух детей госпитализировали после пожара в общежитии Челябинска
В Челябинске днем, 11 ноября, произошел пожар в общежитии на Салютной, 23. Дым валил из окон предпоследнего этажа. Как позже выяснилось, между десятым и одиннадцатым этажами вспыхнул мусор.
Из здания экстренно эвакуировали 23 человека, четверо из них — дети.
— Погибших нет, пострадали двухлетняя и двенадцатилетняя девочки. Их госпитализирована в ДКБ, с подозрением на отравление продуктами горения. Состояние удовлетворительное, — рассказали в пресс-службе Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска
Пожар тушили час. На место происшествия выезжали сотрудники нескольких спецслужб, всего 71 человек и 21 единица техники.
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