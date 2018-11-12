2018-11-12T08:44:56+03:00
Общество

В Магнитогорске встали городские куранты

Последний раз башенные часы останавливались четыре года назад
Валентина ВАГАНОВА
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Несколько дней часы показывают одно время — половину шестого. Фото: Верстов.Инфо.Несколько дней часы показывают одно время — половину шестого. Фото: Верстов.Инфо.
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Главные часы города металлургов несколько дней показывают одно время — половину шестого. Пока неизвестно из-за чего точно произошел сбой. Не исключено, что всему виной недавний ремонт, который закончился в октябре — на курантах поменяли облицовку и сделали подсветку.

— Интересно, что последний раз куранты останавливались четыре года назад — в ноябре 2014 года. Первоначально появилась информация, что поломка произошла из-за сильных морозов. Впрочем, позже эту информацию опровергли в мэрии, так как уже тогда у главных городских часов была электронная «начинка». Аналогичные слухи появились и в этот раз, потому что на выходных в городе резко похолодало, — пишет местное издание «Верстов. Инфо».

В ДСУ Магнитогорска о неисправности знают, на место уже выезжал специалист. Пообещали в ближайшее время все починить.

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