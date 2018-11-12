Евгений Тефтелев прокомментировал свою возможную отставку

СЕГОДНЯ 09:02 2018-11-12T09:02:57+03:00

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Не первую неделю городские паблики в соцсетях прогнозируют возможную отставку главы Челябинска. Так, Евгения Тефтелева прочат в заместители губернатора Челябинской области. Утверждают, что вакантна должность отвечающего за управление делами губернатора и правительства, и министерства имущества. Кто-то вещает, что градоначальника снимут из-за мусорного коллапса, что разразился в сентябре в Челябинске.

Однако Тефтелев заявляет, что перемены в работе с ним никто не обсуждал. В понедельник, 12 ноября, после аппаратного совещания он лаконично заявил:

— Как только будет решение, я с вами сразу же поделюсь. Это все мои комментарии.

Евгений Тефтелелев руководит областным центром с декабря 2014 г. В мэрию он пришел в качестве руководителя администрации Челябинска. В августе 2015 г он стал главой города.

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