2018-11-12T09:02:57+03:00
Общество

Евгений Тефтелев прокомментировал свою возможную отставку

Высказался глава Челябинска лаконично: ни подтвердив, ни опровергнув
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Слухи "двигают" главу Челябинска Евгения ТЬефтелева на пост заместителя губернатора Бориса Дубровского.Слухи "двигают" главу Челябинска Евгения ТЬефтелева на пост заместителя губернатора Бориса Дубровского.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Не первую неделю городские паблики в соцсетях прогнозируют возможную отставку главы Челябинска. Так, Евгения Тефтелева прочат в заместители губернатора Челябинской области. Утверждают, что вакантна должность отвечающего за управление делами губернатора и правительства, и министерства имущества. Кто-то вещает, что градоначальника снимут из-за мусорного коллапса, что разразился в сентябре в Челябинске.

Однако Тефтелев заявляет, что перемены в работе с ним никто не обсуждал. В понедельник, 12 ноября, после аппаратного совещания он лаконично заявил:

— Как только будет решение, я с вами сразу же поделюсь. Это все мои комментарии.

Евгений Тефтелелев руководит областным центром с декабря 2014 г. В мэрию он пришел в качестве руководителя администрации Челябинска. В августе 2015 г он стал главой города.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Началось голосование за новое имя аэропорта Челябинска
Жителя Магнитогорска убил лист фанеры, упавший с недостроя
В мэрии назвали причину, по которой произошел «взрыв» на кондитерской фабрике
В Челябинске на трех оживленных перекрестках отключили светофоры
В Магнитогорске встали городские куранты
Двух детей госпитализировали после пожара в общежитии Челябинска
На известном музыкальном канале показали клип о магнитогорском ОМОНе
В Челябинскую область на несколько дней придет потепление
Мода сезона «Осень-2018»: в Челябинской области молодежь ходит по улице в пушистых тапочках
В Челябинской области пытались поджечь витрину с хоккеистом Дацюком
В Челябинской области пешеходы специально бросаются под машины
МЧС прокомментировало взрыв на предприятии в Челябинске
Общежитие загорелось в Челябинске
Штормовой ветер ждут в понедельник в Челябинской области
Житель многоквартирного дома превратил газон в парковку за колючей проволокой в Челябинске
Рейс Челябинск-Сочи будет летать три раза в неделю
На известного бьюти-блогера Андрея Петрова напали в магазине в Челябинске
«Царские персоны в Челябинске»: горожане сняли на видео карету, движущуюся в потоке маршруток и иномарок
Житель Челябинска обнаружил в тушенке кусок коровьей щеки
В Челябинской области выросло число заболевших пневмонией