В Челябинске на трех оживленных перекрестках отключили светофоры

СЕГОДНЯ 09:04 2018-11-12T09:11:04+03:00

Водителей и пешеходов просят быть особенно внимательными на этих участках. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Сегодня с утра, 12 ноября, на трех перекрестках Челябинска не работают светофоры. Их отключили на время ремонта. Об этом рассказали в Единой дежурно-диспетчерской службе города.

Не работает регулировщик на пересечении улицы Труда и Свердловского проспекта, на пересечении Танкистов и Салютной, на перекрестке Воровского и Доватора.

Все работы планируют завершить к 18 часам. Водителей и пешеходов просят быть особенно внимательными на этих участках.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки» заторов на этих перекрестках нет.

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