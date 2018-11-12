В Челябинске на трех оживленных перекрестках отключили светофоры
Сегодня с утра, 12 ноября, на трех перекрестках Челябинска не работают светофоры. Их отключили на время ремонта. Об этом рассказали в Единой дежурно-диспетчерской службе города.
Не работает регулировщик на пересечении улицы Труда и Свердловского проспекта, на пересечении Танкистов и Салютной, на перекрестке Воровского и Доватора.
Все работы планируют завершить к 18 часам. Водителей и пешеходов просят быть особенно внимательными на этих участках.
По данным сервиса «Яндекс. Пробки» заторов на этих перекрестках нет.
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