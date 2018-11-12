В мэрии назвали причину, по которой произошел «взрыв» на кондитерской фабрике

СЕГОДНЯ 09:45 2018-11-12T09:45:34+03:00

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ЧП на кондитерском заводе Mirel в Курчатовском районе Челябинска произошло из-за нарушения технологического процесса при запуске газовой печи. Оно вызвало мощный хлопок, который переполошил все предприятие и спецслужбы. Об этом рассказали в Управлении безопасности Челябинска.

— Технологический хлопок произошел в цехе размерами 60×30, электрифицированном и газифицированном. Повреждений несущих конструкций и остекления нет. Погибших и пострадавших тоже. Из цеха самостоятельно эвакуировались 20 человек. Загорания после хлопка не произошло, — добавили в ведомстве.

Напомним, хлопок на фабрике Mirel произошел 10 ноября, около 19 часов. По словам очевидцев, взорвалась одна из газовых плит. Сотрудники перекрыли газ и экстренно эвакуировались из помещения. После проверки оборудования спецслужбами работа на производстве была восстановлена.

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