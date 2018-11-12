Жителя Магнитогорска убил лист фанеры, упавший с недостроя

СЕГОДНЯ 11:20 2018-11-12T11:20:24+03:00

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Трагедия произошла возле дома 33 по улице 50-летия Магнитки. Магнитогорца с разбитой головой на площадке, где строится новая многоэтажка, обнаружили случайные прохожие. Они вызвали «неотложку». Оказалось, что на 40-летнего мужчину с высоты недостроя сорвался фанерный лист. На стройке в этот момент никого не было.

-Пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму и перелом основания черепа. Он скончался по дороге в больницу, — рассказали на станции скорой медицинской помощи Магнитогорска.

Работал ли погибший на стройплощадке или просто проходил мимо, пока неизвестно. В обстоятельствах смертельного ЧП предстоит разобраться сотрудникам правоохранительных органов.

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