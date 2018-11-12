Прокуратура нашла виновника забастовки водителей автобусов Челябинска и требует завести уголовное дело

СЕГОДНЯ 12:29 2018-11-12T14:09:21+03:00

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Забастовку водители автобусов Челябинска объявили 2 ноября. Выяснилось, что шоферам несколько месяцев не платили зарплату. Причем деньги бюджет дал, просто руководство предприятия их не перечисляло. Вновь встал вопрос: почему мы постоянно спасаем городской транспорт, но он с каждым годом чувствует себя хуже? Ответ, кажется, нашла прокуратура.

— Ставим вопрос о о возбуждении уголовного дела на замдиректора ООО «Общественный городской транспорт». Он же возглавляет ООО «Первая гильдия+», которое занимается маршрутками, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Ревизоры объясняют, что Рустам Тимуршин мог специально поставить свои маршрутки на те же улицы, по которым курсируют городские автобусы. Понятно, что выручка автобусов упала.

— Кроме того, он купил шесть автобусов и отдал их городу в аренду по завышенной цене, — добавляют в прокуратуре.

Материалы прокурорской проверки направлены в полицию Челябинска для решения вопроса о возбуждении уголовного дела за злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной организации.

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