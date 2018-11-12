2018-11-12T13:20:13+03:00
Общество

В Челябинске открыли первую ледовую площадку во дворе

Тренер-общественник залил каток в Ленинском районе
Алексей МИКУШИН
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Фото: Юрий Чехлатый.Фото: Юрий Чехлатый.
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Снега нет, но зимний сезон уже открыт! Вот вам подтверждение этих слов: во дворе на улице Масленникова, 11, что в Ленинском районе Челябинска, в минувшие выходные залили первую ледовую площадку.

Тренер-общественник Юрий Чехлатый воспользовался тем, что в городе ударили морозы.

— На прошлой неделе выпал небольшой снежок, я скребком собрал его и сделал бортики по краям спортплощадки. Наутро «борта» затвердели. Можно начинать заливку — вода-то не уходит, а остается замерзать. На следующее утро ледовый корт был готов. А в субботу, 10 ноября, мы уже провели первый хоккейный турнир среди дворовых команд. Сейчас на площадке катаются все желающие, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» Юрий Чехлатый.

Кстати, Чехлатый, как спортивный инструктор, развивает спортивное движение по месту жительства уже более 15 лет.

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