2018-11-12T14:11:52+03:00
Спорт

Челябинский «Трактор» уволил нападающего Евгения Лапенкова

В клубе заявили, что это было обоюдное согласие
Алексей МИКУШИН
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33-летний габаритный игрок, судя по всему, не пришелся ко двору «медведям». Сегодня в ХК «Трактор» официально объявили о расторжении контакта с Евгением Лапенковым «по согласию сторон». Клуб также поблагодарил Евгения за совместную работу и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.

Отметим, в 17 играх за «Трактор» Лапенков не забросил ни одной шайбы, отметившись только одной результативной передачей при коэффициенте полезности «-10».

Вместе с тем, недавно «Трактор» подписал контракт с 26-летним канадским форвардом Кристианом Томасом, который в этом году с составе «Кленовых листьев» стал бронзовым призером Олимпийских игр. До перехода в «Трактор» Томас играл за шведский клуб «Регле», а до этого отметился выступлениями за клубы НХЛ «Монреаль», «Рейнджерс» и «Аризону».

Сегодня, 12 ноября Кристиан Томас сыграет в составе «Трактора» в первом матче гостевой серии с минским «Динамо» (начало в 21.30, время челябинское).

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