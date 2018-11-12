Челябинский «Трактор» уволил нападающего Евгения Лапенкова

СЕГОДНЯ 14:11 2018-11-12T14:11:52+03:00

В клубе заявили, что это было обоюдное согласие

Изменить размер текста: A A

33-летний габаритный игрок, судя по всему, не пришелся ко двору «медведям». Сегодня в ХК «Трактор» официально объявили о расторжении контакта с Евгением Лапенковым «по согласию сторон». Клуб также поблагодарил Евгения за совместную работу и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.

Отметим, в 17 играх за «Трактор» Лапенков не забросил ни одной шайбы, отметившись только одной результативной передачей при коэффициенте полезности «-10».

Вместе с тем, недавно «Трактор» подписал контракт с 26-летним канадским форвардом Кристианом Томасом, который в этом году с составе «Кленовых листьев» стал бронзовым призером Олимпийских игр. До перехода в «Трактор» Томас играл за шведский клуб «Регле», а до этого отметился выступлениями за клубы НХЛ «Монреаль», «Рейнджерс» и «Аризону».

Сегодня, 12 ноября Кристиан Томас сыграет в составе «Трактора» в первом матче гостевой серии с минским «Динамо» (начало в 21.30, время челябинское).