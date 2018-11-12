2018-11-12T16:22:01+03:00
Общество

«Вышла из строя электроника»: в Магнитогорске починили городские куранты

Специалисты назвали причину их поломки
Валентина ВАГАНОВА
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Главные часы города металлургов снова в строю. Почти сутки они показывали только одно время — половину шестого. Но неисправность уже устранили.

В Дорожном специализированном учреждении, на балансе которого находятся куранты, назвали причину поломки.

— Возникла проблема с платами на управляющем компьютере. Резервный компьютер тоже вышел из строя, из-за этого произошла заминка. На данный момент все неполадки устранены, часы работают в штатном режиме, — прокомментировал директор ДСУ Магнитогорска Дмитрий Гаврилов.

Последний раз главные городские часы останавливались четыре года назад.

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