2018-11-12T17:18:50+03:00
Происшествия

В Челябинской области посетитель торгового павильона изрезал продавца

Сейчас его разыскивают
Валентина ВАГАНОВА
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В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В больницу Кыштыма привезли местную жительницу с множеством ножевых ранений. Врачи насчитали десять ударов в живот. Истекающую кровью пациентку тут же поместили в реанимацию. Медики несколько часов боролись за ее жизнь и спасли.

Позже выяснилось, что пострадавшая работает продавцом в торговом павильоне. Неизвестный забежал к ней в магазин и бросился с ножом. Это произошло утром 9 ноября.

Нападавший ничего не украл — деньги и товары остались на месте. Возможно, у него была личная неприязнь к продавцу. Однако она рассказала следователям, что не знает этого человека.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Устанавливаются обстоятельства произошедшего и ведутся поиски лица, причастного к его совершению, — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.

Сейчас врачи оценивают состояние пострадавшей, как стабильное. Расследование уголовного дела продолжается.

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