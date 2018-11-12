В Челябинской области посетитель торгового павильона изрезал продавца

СЕГОДНЯ 17:13 2018-11-12T17:18:50+03:00

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В больницу Кыштыма привезли местную жительницу с множеством ножевых ранений. Врачи насчитали десять ударов в живот. Истекающую кровью пациентку тут же поместили в реанимацию. Медики несколько часов боролись за ее жизнь и спасли.

Позже выяснилось, что пострадавшая работает продавцом в торговом павильоне. Неизвестный забежал к ней в магазин и бросился с ножом. Это произошло утром 9 ноября.

Нападавший ничего не украл — деньги и товары остались на месте. Возможно, у него была личная неприязнь к продавцу. Однако она рассказала следователям, что не знает этого человека.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Устанавливаются обстоятельства произошедшего и ведутся поиски лица, причастного к его совершению, — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.

Сейчас врачи оценивают состояние пострадавшей, как стабильное. Расследование уголовного дела продолжается.

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