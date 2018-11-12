В Челябинске восьмиклассник покончил с собой, пока родителей не было дома

СЕГОДНЯ 17:37 2018-11-12T17:37:36+03:00

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Тело 14-летнего подростка обнаружили родители, когда вернулись домой из магазина. Ребенка было уже не спасти. Трагедия произошла в Тракторозаводском районе вечером в пятницу, 9 ноября.

Из-за чего восьмиклассник убил себя, сейчас выясняют следователи.

— По данному факту проводится проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение, — сообщили в следственном отделе СК по Тракторозаводскому району.

В школе, где учился восьмиклассник, отказались от комментариев. Его друзья рассказали, что школьник не раз пытался покончить с собой. Но это вовремя замечали. В последнее время он жаловался друзьям, что устал от жизни и хочет уйти из нее.

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