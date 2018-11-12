В Челябинской области дочь будут судить за убийство престарелой матери
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу на 50-летнюю жительницу Еманжелинска. Ее обвиняют в убийстве своей матери.
По версии следствия, родственницы праздновали Новый год, выпили лишнего. Завязалась ссора. В ярости дочь схватила нож и ударила престарелую мать в грудь. Старушка скончалась на месте.
— Женщину будут судить по статье «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Максимальное наказание, которое ей грозит — пожизненное лишение свободы, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.
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