2018-11-12T18:45:20+03:00
Происшествия

В Челябинской области дочь будут судить за убийство престарелой матери

Она убила ее ударом ножа в сердце
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.Дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу на 50-летнюю жительницу Еманжелинска. Ее обвиняют в убийстве своей матери.

По версии следствия, родственницы праздновали Новый год, выпили лишнего. Завязалась ссора. В ярости дочь схватила нож и ударила престарелую мать в грудь. Старушка скончалась на месте.

— Женщину будут судить по статье «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Максимальное наказание, которое ей грозит — пожизненное лишение свободы, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Будем здоровы! Более 140 миллиардов направил губернатор Дубровский в здравоохранение
Житель Челябинской области спас двух птиц, вмерзших в пруд
В Челябинске простятся с бывшим начальником автомобильного института Анатолием Жежерой
На жительницу Челябинска возбудили дело из-за няни, бросившей детей у гипермаркета
В Челябинске восьмиклассник покончил с собой, пока родителей не было дома
В Челябинской области посетитель торгового павильона изрезал продавца
«Вышла из строя электроника»: в Магнитогорске починили городские куранты
Челябинский «Трактор» уволил нападающего Евгения Лапенкова
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы рефинансирования в 4,5 раза
В Челябинске открыли первую ледовую площадку во дворе
Прокуратура нашла виновника забастовки водителей автобусов Челябинска и требует завести уголовное дело