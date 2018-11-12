В Челябинской области дочь будут судить за убийство престарелой матери

СЕГОДНЯ 18:45 2018-11-12T18:45:20+03:00

Дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Она убила ее ударом ножа в сердце

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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу на 50-летнюю жительницу Еманжелинска. Ее обвиняют в убийстве своей матери.

По версии следствия, родственницы праздновали Новый год, выпили лишнего. Завязалась ссора. В ярости дочь схватила нож и ударила престарелую мать в грудь. Старушка скончалась на месте.

— Женщину будут судить по статье «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Максимальное наказание, которое ей грозит — пожизненное лишение свободы, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.

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