В Челябинске простятся с бывшим начальником автомобильного института Анатолием Жежерой
В Челябинске на 78-году жизни скончался Жежера Анатолий Иванович. Он умер в воскресенье, 11 ноября.
Прощание с ним состоится во вторник, 13 ноября, на территории бывшего Челябинского высшего военного командно-инженерного училища, где Жежера 12 лет был руководителем.
СПРАВКА «КП»
Анатолий Иванович Жежера родился 8 октября 1940 года в Украинской ССР. В 1960 году окончил 3-е военное автомобильное училище в Уссурийске, в 1972-ом — Военную академию тыла и транспорта в Ленинграде.
Прошел службу на командных должностях автомобильного батальона советских войск в Германии (1972-1976 гг.), прошел путь от преподавателя до начальника ЧВВАИУ.
Награжден орденами: «За службу Родине в Вооруженных Силах» 3 степени (1987 год), «За военные заслуги» (1997 год) и 14 медалями.
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