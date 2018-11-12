Житель Челябинской области спас двух птиц, вмерзших в пруд
В Кыштыме развернули целую спасательную операцию, чтобы вызволить двух поганок, вмерзших в пруд. Чомги «застыли» в водоеме напротив городской поликлиники.
Клич о помощи пернатым бросила в соцсетях жительница Ксения Чернова.
— На Нижнем, на пруду напротив поликлиники, утки примерзли, сидят уже давно.
Птицы едва не погибли. Фото: Ксения Чернова.
В комментариях очевидцы написали, что только одна из птиц вмерзла в пруд, а вторая хоть и может улететь, но не бросает свою пару.
Спас птиц от гибели доброволец Александр Филиппов. Он, действуя тюбингом, как лассо, сумел изловить поганок и забрать их домой. Об этом рассказала его жена Юлия.
Только одна из птиц вмерзла в пруд, а вторая просто не бросала свою пару. Фото: Юля Филиппова.
В комментариях жители поблагодарили супругов за спасение пернатой пары. В скором времени Филипповы отпустят поганок на волю, в незамерзающий водоем.
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