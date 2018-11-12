2018-11-12T20:06:47+03:00
Общество

Житель Челябинской области спас двух птиц, вмерзших в пруд

Он вытащил их при помощи тюбинга
Валентина ВАГАНОВА
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Пернатых отогрели и накормили. Фото: Юля Филиппова.Пернатых отогрели и накормили. Фото: Юля Филиппова.
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В Кыштыме развернули целую спасательную операцию, чтобы вызволить двух поганок, вмерзших в пруд. Чомги «застыли» в водоеме напротив городской поликлиники.

Клич о помощи пернатым бросила в соцсетях жительница Ксения Чернова.

— На Нижнем, на пруду напротив поликлиники, утки примерзли, сидят уже давно.

Птицы едва не погибли. Фото: Ксения Чернова.

Птицы едва не погибли. Фото: Ксения Чернова.

В комментариях очевидцы написали, что только одна из птиц вмерзла в пруд, а вторая хоть и может улететь, но не бросает свою пару.

Спас птиц от гибели доброволец Александр Филиппов. Он, действуя тюбингом, как лассо, сумел изловить поганок и забрать их домой. Об этом рассказала его жена Юлия.

Только одна из птиц вмерзла в пруд, а вторая просто не бросала свою пару. Фото: Юля Филиппова.

Только одна из птиц вмерзла в пруд, а вторая просто не бросала свою пару. Фото: Юля Филиппова.

В комментариях жители поблагодарили супругов за спасение пернатой пары. В скором времени Филипповы отпустят поганок на волю, в незамерзающий водоем.

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